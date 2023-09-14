В Вологодском музее расскажут, какие паразиты рыб обитают на территории области и какие из них опасны

22 сентября в 15:00 в отделе природы Вологодского музея-заповедника состоится публичная лекция «Паразиты рыб - опасные и безопасные».
Лекция состоится в пространстве выставки «Малая река большого города».Она проходит в рамках цикла публичных лекций «К 50-летию Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО».
- как выглядят паразиты рыб?
- где их можно обнаружить и как распознать?
- какие паразиты рыб обитают на территории Вологодской области и какие из них опасны для человека?
- какую рыбу можно употреблять самим и давать домашним питомцам, а с какой лучше не связываться?
- какая рыба опасней, морская или пресноводная? Выловленная самостоятельно или приобретенная в магазине?
Ответы на эти и многие другие вопросы участники лекции узнают от специалиста Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Сергея Непоротовского.
Вологодский филиал ФГБНУ «ВНИРО» занимается комплексными рыбохозяйственными исследованиями водных объектов региона с 1973 года. Область научных интересов Сергея Александровича - ихтиология, и ихтиопатология – наука, изучающая болезни рыб.
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