Прокурор Вологодской области обратил внимание на то, что уменьшение упаковки продуктов, может вызвать социальную напряженность

По поручению Генерального прокурора РФ прокурором Вологодской области Андреем Тимошичевым была проведена рабочая встреча c вологодскими производителями и руководителями торговых сетей региона.

Во встрече приняли участие руководители ПК «Вологодский молочный комбинат», АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ОАО «Северное молоко», ЗАО «Вологодский хлебокомбинат», ООО «ТД Майский», СХПК Комбинат «Тепличный» и ряда других крупных производителей региона, а также представители крупных торговых сетей «Лента», «Магнит», «Пятерочка», «Макси», «Золотой ключик», «Пищеторг» и Вологодского областного союза потребительских обществ.

Андрей Тимошичев отметил, что в настоящее время под пристальным вниманием органов прокуратуры области находятся вопросы ценообразования на продовольственную продукцию при сокращении отдельными товаропроизводителями ее объема, количества и веса при фасовке.

"На фоне общего роста цен такие факты могут вводить в заблуждение граждан относительно реальной стоимости продукции и могут способствовать социальной напряженности среди граждан, что недопустимо", - отметил главный прокурор.

Также на встрече были обсуждены основные аспекты складывающейся ценовой ситуации на продовольственном рынке, а также способы сохранения потребительского спроса в условиях роста себестоимости товаров.