В России вырастет первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой

Первый взнос по ипотечным займам с господдержкой вырастет. Правительство увеличило минимальный размер первоначального взноса с 15% до 20% в рамках льготных ипотечных программ. При этом практически половина жилищных займов в стране берутся по льготной программе. Сообщает Коммерсантъ.

Изменения коснуться договоров, которые будут заключены после 20 сентября. При этом исключений ни для одной программы не будет. В Центральном банке таким образом хотят охладить ипотечный рынок, так как он демонстрирует признаки перегрева.

Сейчас на кредиты с господдержкой приходится около половины всех ипотечных займов, а при покупке жилья в новостройках их использует 95% заемщиков.

В ЦБ посчитали, что в августе выдачи льготных ипотек могли стать рекордными. К тому же у людей они стали пользоваться спросом из-за повышения ключевой ставки до 12%.

По данным Вологдабанка за первые три месяца 2023 года кредитные организации выдали жителям нашей области более 3 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму cвыше 8,2 млрд рублей.

На 1 апреля 2023 года ипотечный портфель банков в Вологодской области составил 89,8 млрд рублей, что на 11,4% больше, чем год назад. При этом его качество остается на высоком уровне: доля просроченной задолженности составила 0,35%.

Средневзвешенная ипотечная ставка в Вологодской области на 1 апреля 2023 года составила 8,54% годовых, а средний размер ипотечного жилищного кредита за I квартал – 2,7 млн рублей.