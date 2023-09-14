Проект бюджета Вологодской области на ближайшие три года будет передан в Законодательное Собрание до 1 ноября

О задачах по формированию бюджета на 2024-2026 годы рассказала заместитель губернатора области, начальник департамента финансов области Татьяна Голыгина в ходе рабочего совещания с руководителями финансовых органов и главами муниципальных образований региона.

«Предварительные прогнозы учитывают увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в следующем году по сравнению с уровнем 2022 года. Объем бюджетных расходов на 2024 год также превысит планку 2022 года. В среднесрочной перспективе планируется постепенный рост собственных доходов бюджета области до 126,8 млрд рублей в 2026 году. Бюджет планируется дефицитным, при этом в полном объеме будет обеспечен за счет прогнозируемых остатков средств на начало 2024 года и привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов. Государственный долг сохраняется на экономически безопасном уровне», - заявила Татьяна Голыгина.

Основные подходы к формированию расходной части на предстоящее трехлетие учитывают повышение МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5% с 16 242 до 19 242 рублей. Увеличивается объем расходов областного бюджета на обеспечение заработной платы, в том числе работников бюджетной сферы, поименованных в Указах Президента РФ, и мер социальной поддержки.

Первоначальные параметры областного бюджета на предстоящее трехлетие будут рассмотрены на Совете при губернаторе области по итогам принятия всех государственных программ. Сформированный проект закона об областном бюджете на 2024-2026 годы будет передан в Законодательное Собрание области до 1 ноября.

Руководителям финансовых органов поставлены следующие задачи по формированию местных бюджетов на предстоящие три года: в первоочередном порядке учесть в проектах бюджетов все социально-значимые расходные обязательства, обеспечить дальнейшую реализацию инициатив и проектов губернатора области, решений в рамках Градостроительных советов, в полном объеме обеспечить софинансирование по субсидиям из областного бюджета, обеспечить формирование расходной части местных бюджетов в программно-целевом формате – не менее 98,6% на 2024 год.