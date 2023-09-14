Череповецкая «Северсталь» упустила победу в матче Регулярного чемпионата КХЛ против хоккейного клуба «Сочи».

Команды уже второй раз встречались в этом сезоне. Менее чем за две недели предыдущий матч остался за череповчанами - 6:3. Накануне команда Андрея Козырева начала активней, в первом периоде нанесла 13 бросков по воротам соперника, вот только не один не достиг своей цели.

После перерыва "желто-черные" открыли счёт уже на 6-й минуте второго периода, Дмитрий Моисеев с "пятачка" переправил шайбу в ворота Михаила Бердина, который в первой периоде просто чудеса творил, спасая свою команду. Сочинцы отыгрались спустя три минуты, реализовав свое первое же большинство. Но в середине матча Александр Скоренов в течение минут оформил дубль, дважды реализовав 5-минутное численное большинство, что позволило хозяевам уйти на второй перерыв, ведя в счёте 3:1.

Третий период начался с гола в ворота «Северстали», которые защищал Дмитрий Шугаев, проводивший свой сотый матч в КХЛ. Затем ещё дважды гости "накажут" череповчан за удаления, и вот, в конце третьей двадцатиминутки, череповчане, которые смотрелись фаворитами игры, вынуждены отыгрываться. Тренерский штаб "желто-черных" взял тайм-аут, после чего команда забила. Егор Степанов сделал счёт 4:4 и перевел игру в овертайм, в котором удачливее были гости. Сергей Попов принес победу южанам - 4:5.

«Интересный матч. Мы, к сожалению, не реализовали то преимущество, которое имели в первом периоде. Наша команда талантливая, но нам не хватает зрелости и опыта, чтобы довести такие матчи до конца. Это всё дело наживное», - сказал после матча главный тренер череповчан Андрей Козырев.

«Северсталь» с 5-ю очками сейчас занимает 7 место Западной конференции. Следующий матч череповчане проведут на выезде, 16 сентября против подмосковного «Витязя». А затем вновь ХК «Сочи».