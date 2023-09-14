Министр обороны утвердил список болезней, при которых человека не должны мобилизовать

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми нельзя служить по контракту в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения и военного времени.

Всего приказом главы Минобороны утверждены 26 пунктов, в которых перечислены состояния и заболевания, при которых признанного ограниченно годным гражданина нельзя призвать на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время.

В список вошли ВИЧ, гепатит В и С, активные формы туберкулеза органов дыхания, позвоночника, костей, суставов и мочеполовых органов, бронхиальная астма, сахарный диабет I типа, злокачественные опухоли, психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, эпилепсия с частотой менее пяти раз в год, инсульт, гипертоническая болезнь II стадии. Также отсрочку о мобилизации дают проблемы с органами дыхания, зрением, повреждение гортани, среднетяжелые колиты и энтериты. Отсутствие конечностей и последствия ранений также являются ограничением.

Стоит отметить, что в перечне болезней по мобилизации 26 пунктов, а в перечне болезней для призыва 88.