Футболисты вологодского "Динамо" завершили своё выступление в Кубке России

В третьем раунде "Пути Регионов" вологжане дома принимали ивановский "Текстильщик". Гости открыли счёт в середине первого тайма после быстрой контратаки. Сравнять счёт "бело-голубые" смогли в середине второй сорокапятиминутки. Максим Мешалкин из штрафной площади отправил мяч в ворота соперника, забив свой второй гол в этом розыгрыше Кубка России. Спустя десять минут игроки ивановского "Текстильщика" забили второй мяч. Вологжане в концовке матча попытались устроить навал на ворота соперника, но он успехом не увенчался. Матч завершился со счётом 1:2.

Подопечные Сергея Свечкаря, который занимает должность главного тренера "Динамо-Вологда", завершают свое выступление в Кубке России и могут сосредоточится на Чемпионате Второй лиги, "Дивизиона Б". Где уже 17 сентября вологжан ждёт домашний матч против "Луки-Энергия".