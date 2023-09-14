В Вологде археологи нашли деревянные конструкции Кремля XVII века

В Вологде археологи нашли деревянные конструкции Кремля XVI века, сообщает АНО «Вологодский археологический центр» со ссылкой на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области Елену Кукушкину.

Частью реставрационных работ, которые сейчас ведутся на территории Вологодского Кремля, являются археологические наблюдения. В ходе исследований специалисты выкопали два шурфа глубиной около 1,7 метра.

«В результате в районе Пятницкой башни и Северной стены ансамбля обнаружили деревянные подземные конструкции, которые датируются концом XVII века. Это сваи и лаги, которые были установлены во рве и являлись основанием стен», - говорится в сообщении Вологодского археологического центра.

Отмечается, что во влажном культурном слое конструкции прекрасно сохранились и даже не потеряли своих несущих свойств. Образцы конструкции направили на дендрохронологическое исследование, которое поможет определить их точный возраст.