В Госдуме готовят законопроект о наказании за доносительство. Об этом сообщил депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он инициировал законопроект и предложил назвать новый закон в честь главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной:

"Ускорили разработку нашего законопроекта об обязательных работах для серийных доносчиков. Назовем его «закон Мизулиной». Уверен, что 100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете. Это должно стать уроком для всех, кто уверен, что доносительство — это норма".

По мнению Даванкова Екатерина Мизулина «отпугнула от возвращения тысячи россиян», среди которых айтишники, ученые и предприниматели своим поступком. Ранее она обратилась к Минобороны с требованием призвать Милохина, который ранее «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины». Милохин по данным Мизулиной вернулся на родину.

После, в своем телеграм-канале Мизулина похвасталась, что после её доноса Даня Милохин «первым рейсом» улетел в Дубай.