В Харовске открылась выставка закрытого стекольного завода

В Харовске открылась выставка "Заря. Первое промышленное предприятие" к 120-летию стеклозавода, которого уже не существует.

"Мы долго к этому шли: собирали информацию о предприятии, начавшим свою работу ещё в 1903 году и ждали новое оборудование для выставки, закупленное по Нацпроекту России. Предприятие ныне не действует, но у него богатая история и продукция, известная многим нашим землякам. Одним из направлений работы завода был выпуск аккумуляторных сосудов для атомных подводных лодок, более известных среди харовчан как "халявы", - сообщают в Харовском историко-художественном музее.

Выставка "Заря. Первое промышленное предприятие" будет работать до октября.

Харовский стекольный завод "Заря" был основан русским купцом В.И.Семенковым. После его смерти в 1905 году заводом стал руководить от имени вдовы купца приказчик Коколов. Он застраховал завод в "казне" В 1910 году немецкое акционерное общество "Франк и К" купило завод и с сентября 1910 года организовало работу. В 1920 году заводу было присвоено наименование "Заря".

В 1950—1960 годах работал довольно стабильно. Предприятие в то время занималось выпуском химических бутылей двух видов, 5-литровых склянок, аккумуляторных сосудов 12-ти видов. Потребительский круг включал промышленные предприятия Москвы, Ленинграда, Горького, Челябинска, Свердловска, Хабаровска, Ашхабада.

В 1994 году Стеклозавод был признан банкротом В марте 1995 года стеклозавод на коммерческой основе был продан ЗАО "Геро" г. Москвы. Сейчас он не действует.