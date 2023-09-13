Вологжан приглашают прочитать Рубцова на "открытый микрофон"

Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова Областной универсальной научной библиотеки приглашает вологжан и гостей города на уличную молодежную акцию «Прочитай Рубцова!». 21 сентября в 14:00 в сквере на проспекте Победы будет установлен «открытый микрофон», где все желающие смогут прочитать свои любимые стихи.

"Мероприятие проводится библиотекой уже 10 раз. Все это время школьники и студенты демонстрируют живой, неподдельный интерес к творчеству Николая Рубцова, так как его стихи побуждают к размышлениям не только о судьбе поэта, но и своей собственной жизни. Во время юбилейной акции участники отправятся в заочное путешествие под названием «Тропою поэта Николая Рубцова». Ведущие напомнят зрителям интересные факты из жизни и творчества поэта, пригласят принять участие в викторине, прозвучат песни на его стихи. Будет работать открытый микрофон – все желающие смогут прочитать любимые стихи Николая Михайловича Рубцова. Зрителей и участников ждёт много приятных сюрпризов", - рассказала заведующая Библиотечно-информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО "Вологодская областная универсальная научная библиотека Татьяна Новых.

Регистрация на мероприятие открыта уже сейчас - https://vk.com/app6013442_-18287526?form_id=1#form_id=1

В случае неблагоприятных погодных условий акция будет перенесена в Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова по адресу: ул. Мира, 34 (вход с ул. Батюшкова).