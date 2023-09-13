Череповецкого подрядчика внесли в реестр недобросовестных поставщиков за плохое содержание улиц

Нерадивый исполнитель контракта на содержание череповецких улиц пополнил реестр недобросовестных поставщиков. Сообщают в 14 апелляционном суде.

В 2019 году Спецавтохозяйство Череповца заключило контракт с обществом «СтройКомплекс» на содержание улично-дорожной сети города. Но общество систематически нарушало сроки исполнения контракта, плохо справлялось со своими обязанностями, на уборку улиц постоянно жаловались жители.

УФАС отказалось вносить общество в реестр со ссылкой на то, что нарушения являются несущественными, совершены неумышленно, устранены и не повлекли убытков для сторон. Но по жалобе заказчика арбитражный суд отменил данное решение. В суде решили, что антимонопольная служба ошибочно сделала выводы и обязали управление повторно рассмотреть обращение учреждения.

Однако управление вновь не усмотрело в действиях подрядчика недобросовестности и в декабре 2022 года отказало во включении общества в реестр.



Арбитражный суд вторично признал незаконным такое решение и обязал антимонопольный орган внести общество в перечень недобросовестных поставщиков.

"Допущенная подрядчиком халатность при обслуживании улиц и дорог города, повлекшая правомерный отказ учреждения от договора, подтверждены вступившими в законную силу решениями судов и являются достаточными основаниями для включения общества в реестр недобросовестных поставщиков; действия общества не соответствуют цели заключения контракта, которая заключается в обеспечении муниципальных нужд, следовательно, само по себе отсутствие негативных экономических или иных последствий нарушения обществом обязательств не может являться основанием для отказа во внесении его в реестр", - пояснили в суде.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения.

