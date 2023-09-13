В Устюженском районе вторую неделю ищут пропавшую бабушку

В Устюженском районе вторую неделю идут поиски пожилой женщины. Поисковикам требуется помощь. Они не теряют надежды найти ее живой.

Примерно 2 сентября 2023 года в Устюженском районе в деревне Горка пропала Матвеева Александра Матвеевна (девичья фамилия Голубева). Женщине 86 лет.

Поисковики "ЛизаАлерт" сообщают, что последний раз она выходила на связь вечером 1 сентября и с большой вероятностью отправилась в лес за грибами на следующий день или позже. К сожалению, более точно установить обстоятельства пропажи до сих пор не удалось.

"10 сентября, два дня назад, мы получили заявку на поиск пропавшей. В тот же день вечером на место поиска выехали поисковики отряда ЛизаАлерт в количестве 9 человек. Также на поиске было двое сотрудников полиции и пятеро местных жителей.Большую помощь оказала администрация поселка, предоставив помещение под штаб. Поисковыми группами по задачам в лесу пройдено более 40 км", - пишут поисковики.

11 сентября, на поиске Александры Матвеевны работала полиция совместно с добровольцами ПСО "Азимут". Несколько добровольцев отряда "ЛизаАлерт" были также готовы выехать из Череповца и Вологды, но к сожалению не нашлось водителей, которые могли бы отвезти пеших добровольцев и оборудование на место поисков.

"Также мы распространили информацию о пропавшей в социальных сетях, отправили смс-оповещение от оператора "Мегафон" о пропавшей в район поиска. Прошло уже очень много времени с предположительного момента пропажи бабушки, но мы много раз сталкивались со случаями, когда человек был найден живым в лесу спустя и неделю, и две. Мы не теряем надежду и продолжаем искать. Очень ждём каждого, кто хочет и может помочь", - сообщают волонтеры.

Время сбора: 13 сентября, 16:00 ч.

Место сбора: д. Горка, Никольское с.п.

Координаты штаба: 58.523830, 36.408964

Форма одежды: лес.

Инфорг: Анна ("Ваниль"), 89807724330

Старший на месте: Ольга ("Крапива")

Также очень нужна помощь с доставкой добровольцев на место поиска. А если вы никак не можете приехать на поиск - помогите с распространением информации о поиске.