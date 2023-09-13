В Вологодском округе нашли тело пропавшего местного жителя

В Вологодском округе нашли тело пропавшего 19-летнего местного жителя, сообщает ПСО «ЮК-СПАС» в своей группе в соцсети.

Молодой человек ушёл из дома в посёлке Лесково ночью 9 сентября, и с тех пор его местонахождение было неизвестно. Сигнал о его пропаже поступил спасателям 11 сентября. Вместе с сотрудниками полиции они опросили местных жителей и осмотрели посёлок, заброшенные строения и берег реки, но поиски не дали результатов.

Утром 12 сентября во время поисков в лесополосе вблизи посёлка было найдено тело погибшего. Причины его смерти устанавливаются.