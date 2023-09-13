В Чагоде виновник аварии предъявил полицейским поддельные права

В Чагоде полицейские задержали водителя с поддельными правами.

«На перекрёстке улиц Революции и Школьной в Чагоде произошло ДТП. Ситуация банальная: водитель Лады Самары не уступил дорогу «Киа Рио» – у иномарки было преимущество в движении», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

При оформлении ДТП выяснилось, что права, предъявленные виновником аварии, оказались поддельными: удостоверение с таким же номером принадлежит другому человеку. 30-летний подозреваемый признался, что неоднократно пытался сдать экзамен в ГИБДД, но не смог и потому купил поддельные права.

По факту использования заведомо подложного документа возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до одного года лишения свободы.