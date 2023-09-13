Телеканал «Матч Премьер» покажет игру вологодского «Динамо» с ивановским «Текстильщиком»

Телеканал «Матч Премьер» покажет игру 1/64 финала Кубка России по футболу, между вологодским «Динамо» и ивановским «Текстильщиком»

Встреча пройдёт в среду, 13 сентября, на стадионе «Динамо», начало в 15:00.

Вологжане, напомним, прошли уже два раунда Кубка России, выбив из розыгрыша «Родина-Медиа» (3:0) и костромской «Спартак» (0:0 в основное время и 7:6 в серии пенальти). Ивановская команда стартовала в Кубке с предыдущего раунда, в 1/128 финала выиграв у ещё одной команды Медиа-лиги - «Амкал», сыграв 0:0 в основное время и 4:3 в серии пенальти.

Матч «Динамо» (Вологда) - «Текстильщик» (Иваново) рассудит судейская бригада Артема Катайкина. Помощники на линии: Батраз Габагков и Азамат Арсланов. Резервный судья - Артём Смолин (Великий Устюг).