В Череповце врача-нарколога подозревают в получении взяток

В Череповце 32-летнего врача-психиатра-нарколога подозревают в двух эпизодах взяточничества.

«В июне 2023 года врач-психиатр-нарколог амбулаторного приема взрослого населения амбулаторного отделения череповецкого наркологического диспансера, являясь должностным лицом, находясь при исполнении должностных обязанностей на своем рабочем месте, незаконно получил от местной жительницы взятку в виде денег в сумме 15 000 рублей за совершение незаконных действий в пользу представляемого ею лица», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, мужчине предъявили обвинение и суд избрал ему меру пресечения.

Кроме того, в ходе расследования вскрылся ещё один факт получения подозреваемым взятки: в марте 2023 года врач получил 37 тысяч рублей от пациента, состоящего на наркологическом учёте, за удаление всех сведений и упоминаний из данных лечебного учреждения о выявлении в его анализах запрещенных веществ и непродление срока нахождения на учёте. По данному факту также было возбуждено уголовное дело. Все материалы объединили в одно производство.

В рамках следствия были проведены обыски в служебных помещениях и по месту проживания фигуранта. Расследование продолжается.