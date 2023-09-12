Повышение цен на топливо стало проблемой для сельхозпредприятий Вологодской области

Сельхозпредприятия Вологодской области завершают работы по заготовке кормов и уборке урожая зерновых. При этом повышение цен на топливо создало ряд проблем.

В среднем в регионе обработано порядка 85% сельскохозяйственных площадей.



По информации департамента сельского хозяйства области, лидерами по урожайности зерновых культур стали хозяйства Грязовецкого, Вологодского и Кирилловского округов. При средней урожайности 23 центнера с гектара намолочено 167 тысяч тонн зерна. Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков заявил, что показатели этого года по уборке зерновых оказались выше прошлогодних, но аграрии столкнулись с серьезной проблемой - повышением цен на горюче-смазочные материалы. Оно оказалось непрогнозируемым.

«Единственная серьезная проблема – повышение цен на ГСМ, причем, совершенно не прогнозируемое. Хотя сейчас федеральное правительство разрабатывает комплекс мер», - пояснил Глазков.

Чиновник также заявил, что вологодские аграрии намерены завершить уборку урожая зерновых в течение 7 – 10 дней.

С начала сентября 2023 года в России резко выросли цены на автомобильное топливо. В последние дни цены на заправках увеличились на несколько рублей за литр. Вологжане уже делятся фото цен на заправках. 92- приблизился к 51 рублю за литр, 95 - к 55 рублям. Больше всех в цене подскочило дизельное топливо. Лукойл торгует им по 65.11 рублей за литр.

Последний скачок цен был в начале и середине августа.