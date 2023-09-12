В Вологде идет ремонт улицы Беляева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Вологде идет ремонт улицы Беляева по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Улицу ремонтируют на участке протяженностью 1,7 км – от дома №5 по улице М. Конева до дома №1 по Московскому шоссе.

На данный момент завершается фрезерование, началась установка бордюрного камня. Также на улице Беляева предстоит отремонтировать существующие тротуары и уложить новый асфальт.

«Изначально ремонт этой дороги планировался на 2024 год, но появилась возможность начать его уже в этом сезоне. Улица Беляева находилась в непростом состоянии, и ее ремонта очень ждут жители. Стоимость работ составила 77,4 млн рублей, ремонтные работы выполняет компания «Магистраль». Этот объект рассчитан на два дорожных сезона. Если позволит погода, в этом году планируем провести асфальтирование. Благоустройство уходит уже на 2024 год», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, что в этом году в нацпроект БКД вошли участки восьми улиц. Два участка Окружного шоссе, Кирова и Энгельса уже готовы. Улица Герцена находится в стадии приемки. На улицах Щетинина, Ярославской и Болонина работы продолжаются. В общей сложности в этом году по дорожному нацпроекту преобразятся 12 км дорог.

В начале лета на средства Дорожного фонда был капитально отремонтирован отрезок улицы Гагарина, ведущий в промышленную зону и к дачным участкам.

