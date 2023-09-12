В Городище Череповецкого района отключили фонари, установленные в рамках народного бюджета, почти сразу после подключения.

Жители Городища скинулись на фонари в рамках программы и ждали их с нетерпением. Дождались. Но тут же лишились света. Возмутились и выяснили, что фонари неправильно подключены.

"Как выяснилось, вчера и сегодня ездила бригада и отключали, то, что с таким трудом было сделано ими и нами. 5 дней подключали и 2 дня отключали - кто ответит за этот бардак? кто оплатит этот бардак? население тарифами и налогами??? И так похоже работают на всех работах, что на строительстве дороги - по несколько раз переделывали проект, что сейчас - зашли газовики, и без всякого согласования с домовладельцами, наобум обозначают точки входа на участок и на этом основании формируют проект, который потом будут переделывать, за зарплату! Полное отсутствие административного управления и контроля, пофигизм за расходованием бюджетных средств, абсолютно точно - отсутствие компетенций (если не вредительство)! Кто допускает такой пофигизм, тот дискредитирует усилия Губернатора и власти в целом", - написали жители.

Совет ТОС Городище считает необходимым выяснить, кто допустил данное безобразие и привлечь к ответственности с отстранением от занимаемой должности лиц причастных к этому.

В суматоху вмешался глава Югского сельского поселения Александр Замыслов и сообщил сельчанам, что проект будет реализован в срок до первого ноября.

Жители удивились такому заявлению, ведь еще недавно глава, стоя на площади в деревне, заявлял, что проект реализован и призывал людей подключаться к другим проектам Народного бюджета. Тут-то Александр Замыслов сообщил, что все светильники надо подключать к отдельному проводу.

А людям, которые в темную осень хотели бы жить с освещенными улицами, придется пожить еще пару месяцев без фонарей.