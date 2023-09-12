В районе Вытегры в Онежское озеро уже несколько месяцев стекают неочищенные канализационные стоки

В Вытегре по ручью Вянг уже несколько месяцев течет синяя вода. Все это впадает в Онежское озеро, но вопрос с очистными сооружениями пока не решается.

Жители уже несколько месяцев пишут, что необходимо срочно принимать меры, но получают отписки от местной администрации. Там признают, что проблема стоит остро и ссылаются на необходимость разработки проекта, но на этом разговор заканчивается.

"Такая вода у нас течет по Вянг-ручью. Центр города, неужели никто из Администрации не видит?Может туристов сюда приведем? А ведь все это далее в речку и Онего! Экологи, где Вы?" - в очередной раз задались вопросом вытегоры.

В администрации Вытегорского округа жителям ответили, что "данный вопрос находится на контроле".

"Остро стоит вопрос о строительстве на территории города новых очистных сооружений. Уже заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий для реконструкции системы водоотведения и строительства очистных сооружений в г. Вытегре. В настоящее время проектно-сметная документация находится на госэкспертизе".

Стоит отметить, что о проблеме жители начали говорить еще в июне этого года. Тогда власти также сослались на проектно-сметную документацию. Хотя старожилы напомнили, что проблеме не один день и не один месяц. Она годами усугублялась.

Ручей Вянг является правым притоком реки Вытегры; вытекает из болота, которое расположено в 3 км от города. Русло имеет извилистое по всей его длине, которая составляет 11 км. Берега ручья в городе высокие относительно. Ручей подпитывается в границах города многочисленными источниками. В Вянг же сбрасывают воду с очистных, которые не отвечают современным требованиям.

Люди вспоминают, что раньше в ручье водились не только плотва, окуни и пескари, но и ручьевая форель, а теперь редко какая рыба заходит в него.

Вянг-ручей впадает в реку Вытегру. Река же впадает в юго-восточную часть Онежского озера в 12 км северо-западнее города Вытегры.

В Вытегорском районе по берегам Онежского озера установлен режим особой охраны. На юго-восточном побережье находится охраняемый природный комплекс регионального значения "Онежский".



