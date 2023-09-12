Череповчанин поджог комнату своей соседки по квартире

В Череповце мужчина поджёг комнату своей соседки по квартире. Мужчина и женщина поругались.

Как сообщают в МЧС пожар произошёл на улице Сталеваров в 8-комнатной квартире на 6 этаже 9-этажного дома №80.

"На место были направлены 29 человек личного состава и 7 единиц техники. 23 человека (из них 3 детей) самостоятельно эвакуировались из дома, ещё 7 человек (из них 2 детей) были выведены на улицу спасателями. Площадь пожара составила 15 кв.м. Комната, в которой произошло возгорание, получила сильные повреждения. Уничтожены личные вещи собственницы 2004 г.р. и внутренняя отделка. Повреждена отделка помещений общего пользования, закопчена лестничная клетка 6 этажа", - уточнили в МЧС.

Как выяснили специалисты, причиной возгорания стал поджог со стороны одного из соседей по квартире на фоне бытовой ссоры.