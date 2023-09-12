Предпринимателям-экспортерам Вологодской области расскажут, как зарабатывать больше

[ Общество ]

27 сентября в 11:00 в Центре «Мой бизнес» пройдет бесплатный семинар-практикум "Персональный маркетинг для экспортёра".

семинар

Кому будет полезен семинар?


•  Руководителям экспортно-ориентированных предприятий, предпринимателям, самозанятым, желающим зарабатывать больше, быстрее и проще.
•    Наёмным сотрудникам, которые хотят получать крутые предложения от работодателей или зарабатывать на своём хобби.

Спикером выступит Александр Алферьев, консультант по корпоративным коммуникациям, сертифицированный бизнес-наставник Росмолодёжь.Бизнес и фонда «Сколково».

Программа семинара:


•    Быстрый старт. Находим точки роста, ставим цель, выбираем стратегию. Выясняем, что делать, если не хочется публичности. Особенности личного бренда в международной системе координат.
•    Авторская СЭП-модель персонального образа. Прорабатываем характеристики образа.
•    Запуск системы персонального маркетинга. Выбираем каналы коммуникации.
•    На шаг впереди. Ответим на важнейший вопрос: что нужно начать делать прямо сейчас, чтобы оторваться от конкурентов в ближайшее время.

Регистрация: https://forms.yandex.ru/u/64f9773f84227c8ad52f518b/ 

Семинар начнется 27 сентября в 11:00 и пройдет по адресу г. Вологда, ул. Конева, 15.

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Обучение пройдет в Центре «Мой бизнес» в рамках реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», инициированных Президентом РФ.


 

Теги: семинар мой бизнес бизнес успех маркетинг
 

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