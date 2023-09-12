Вологжане могут помочь мамам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации

В Вологде пройдет благотворительный аукцион, который нацелен на помощь мамам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках аукциона будет организована благотворительная ярмарка, где мастерицы будут продавать собственные изделия ручной работы. Также пройдет благотворительный концерт с вологодскими артистами. Все вырученные средства пойдут в "Дом для мам".

Аукцион пройдет 15 сентября в креативном пространстве «Салют, молодёжь!» по адресу: ул. Ленина, 12. Начало в 18:00.

Благотворительный аукцион в помощь проекту «Дом для мам» организован «Добро.Центром» города Вологды совместно с центром социального обслуживания и защиты семьи, материнства и детства «С миру по нитке».