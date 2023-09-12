Телеканал "Русский Север" оштрафовали за показ военного сериала, где присутствовала демонстрация табачных изделий

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Мировой судья оштрафовал телеканала "Русский Север" за показ сериала, в котором присутствовала нелитературная лексика и демонстрация табачных изделий. 

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области днем 6 февраля 2023 года в эфире телеканала "Русский Север" демонстрировалась первая серия военного сериала «Ночные ласточки» со знаком информационной продукции «12+».

"В ходе просмотра Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области видеоматериала было установлено, что он включает в себя сцены с демонстрацией табачных изделий и процесса их потребления при наличии демонстрации социальной рекламы о вреде потребления табачной продукции, а также высказывание, содержащее слово, выходящее за пределы литературной лексики и фразеологии".

Мировым судьей Вологодской области по судебному участку №8 было установлено, что наличие в первой серии сериала сцен с демонстрацией табачных изделий и процесса их потребления, которые были показаны в дневное время, противоречит требованиям, предъявляемым к информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет.

В связи с чем ООО "Русский Север" признали виновным в совершении административного правонарушения. СМИ получило административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей без конфискации предмета административного правонарушения.

Общество не согласилось с таким решением и обратилось с апелляционной жалобой в Вологодский городской суд.

При рассмотрении Вологодским городским судом жалобы установлено, что мировой судья правильно применил нормы материального и процессуального права, в связи с чем решением Вологодского городского суда постановление мирового судьи оставлено без изменения.
 

Теги: фильмы ограничения возраст
 

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Телеканал "Русский Север" оштрафовали за показ военного сериала, где присутствовала демонстрация табачных изделий
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