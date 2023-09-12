В Вологде пройдет очередной экоквест "Чистые игры"

[ Общество ]

«Евразийский кубок чистоты» в рамках международного экологического проекта «Чистые игры» пройдет в Вологде 23 сентября.

Масштабная генеральная уборка развернется на 20 площадках города.

Для участия в «Чистых играх» необходимо собрать команду от 2 до 4 человек, выбрать территорию и пройти регистрацию на странице 
проекта в социальной сети. Для экоквеста определены следующие площадки:

1.    Парк Мира со стороны Заречья;
2.    Колледж связи (Советский пр., 137);
3.    Набережная р. Содема (Псковская, 19);
4.    Ул. Набережная, с. Молочное;
5.    Территория р. Шограш за Дворцом спорта (Можайского, 60);
6.    Ул. Пугачева, 1 (Андреевский храм);
7.    Берег р. Содема, мкр. Тепличный;
8.    Парк Евковка;
9.    Территория у Спасо-Прилуцкого монастыря;
10.     Ананьино (Ананьинская, 80);
11.     Пречистенская набережная (от дома №72 до моста 800-летия);
12.     Ул. Поселковая (от Гагарина до Ильюшина);
13.     Лоста – территория по ул. Центральной;
14.     Территория под «Ленинградским мостом» (Ленинградская от дома №62 до дома №68);
15.     Станкозавод (ул. Залинейная, 24А);
16.     Лукьяново, Парк 50-лет Октября;
17.     Ул. Карла Маркса (от Саммера до Строительного колледжа);
18.     Парк на ул. Машиностроительной;
19.     Набережная возле ВМД «Слобода»;
20.     Сретенская церковь (Набережная VI Армии).
       

Экоквест начнется одновременно на всех площадках в 10:00. Подходить на регистрацию нужно в 9:30. Сообщают в администрации города Вологды. По правилам игры, команды на время соревнуются в сборе мусора, практикуя навык его сортировки. За количество собранного мусора, а также за интересные «артефакты» начисляются баллы. В рамках Кубка ведется рейтинг команд, и по итогам игр определяется лучшая. Всем участникам выдадут инвентарь, в конце игры будет организовано чаепитие. 

Вологда принимает участие в проекте «Чистые игры» с 2016 года. За это время проект объединил 8,5 тысяч вологжан, было собрано более 107 тонн мусора. Проект является частью стратегии «ЭкоВологда», нацеленной на то, чтобы к 2030 году сделать город одним из самых чистых в России.

Теги: чистые игры уборка субботники
 

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