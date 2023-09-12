В Вологде пройдет очередной экоквест "Чистые игры"

«Евразийский кубок чистоты» в рамках международного экологического проекта «Чистые игры» пройдет в Вологде 23 сентября.

Масштабная генеральная уборка развернется на 20 площадках города.

Для участия в «Чистых играх» необходимо собрать команду от 2 до 4 человек, выбрать территорию и пройти регистрацию на странице

проекта в социальной сети. Для экоквеста определены следующие площадки:

1. Парк Мира со стороны Заречья;

2. Колледж связи (Советский пр., 137);

3. Набережная р. Содема (Псковская, 19);

4. Ул. Набережная, с. Молочное;

5. Территория р. Шограш за Дворцом спорта (Можайского, 60);

6. Ул. Пугачева, 1 (Андреевский храм);

7. Берег р. Содема, мкр. Тепличный;

8. Парк Евковка;

9. Территория у Спасо-Прилуцкого монастыря;

10. Ананьино (Ананьинская, 80);

11. Пречистенская набережная (от дома №72 до моста 800-летия);

12. Ул. Поселковая (от Гагарина до Ильюшина);

13. Лоста – территория по ул. Центральной;

14. Территория под «Ленинградским мостом» (Ленинградская от дома №62 до дома №68);

15. Станкозавод (ул. Залинейная, 24А);

16. Лукьяново, Парк 50-лет Октября;

17. Ул. Карла Маркса (от Саммера до Строительного колледжа);

18. Парк на ул. Машиностроительной;

19. Набережная возле ВМД «Слобода»;

20. Сретенская церковь (Набережная VI Армии).



Экоквест начнется одновременно на всех площадках в 10:00. Подходить на регистрацию нужно в 9:30. Сообщают в администрации города Вологды. По правилам игры, команды на время соревнуются в сборе мусора, практикуя навык его сортировки. За количество собранного мусора, а также за интересные «артефакты» начисляются баллы. В рамках Кубка ведется рейтинг команд, и по итогам игр определяется лучшая. Всем участникам выдадут инвентарь, в конце игры будет организовано чаепитие.

Вологда принимает участие в проекте «Чистые игры» с 2016 года. За это время проект объединил 8,5 тысяч вологжан, было собрано более 107 тонн мусора. Проект является частью стратегии «ЭкоВологда», нацеленной на то, чтобы к 2030 году сделать город одним из самых чистых в России.