Череповчанка завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по боксу

[ Спорт ]

Арина Рюмина из Череповца завоевала бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по боксу.

Кубок губернатора Орловской области «Осенний вызов 2023» - крупнейшее соревнование среди девушек - проходил с 5 по 9 сентября. В этом году в кубке приняли участие более 225 спортсменок из 32 регионов страны.

Город металлургов на турнире представляла Арина Рюмина - воспитанница «СШОР №3». Череповчанка заняла третье место и завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что тренируется спортсменка под руководством наставников высшей категории Максима Клыкова и Романа Иванова.

Теги: бокс соревнования награды медали
фото из группы "Спортивная школа олимпийского резерва № 3" в соцсети
 

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