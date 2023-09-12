Череповчанка завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по боксу

Арина Рюмина из Череповца завоевала бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по боксу.

Кубок губернатора Орловской области «Осенний вызов 2023» - крупнейшее соревнование среди девушек - проходил с 5 по 9 сентября. В этом году в кубке приняли участие более 225 спортсменок из 32 регионов страны.

Город металлургов на турнире представляла Арина Рюмина - воспитанница «СШОР №3». Череповчанка заняла третье место и завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что тренируется спортсменка под руководством наставников высшей категории Максима Клыкова и Романа Иванова.