В Череповце два водителя пострадали в ДТП на Архангельском мосту

В Череповце два водителя пострадали при столкновении автомобилей «Ниссан Теана» и «Рено Логан» на Архангельском мосту.

Авария произошла 9 сентября в 03:55. 39-летний мужчина за рулём «Ниссана» значительно превысил скорость и столкнулся с «Рено» под управлением 51-летнего череповчанина, двигавшимся в попутном направлении.

«Отмечается, что виновник дорожной аварии ранее водительского удостоверения никогда не получал и имел признаки алкогольного опьянения (результат освидетельствования будет позднее). Ремнем безопасности он также не воспользовался», - сообщает городской отдел ГИБДД.

Оба водителя госпитализированы с различными травмами.