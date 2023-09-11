Волейболистки череповецкой «Северянки» открыли новый спортивный сезон

По традиции это сезон был открыт матчами предварительного раунда Кубка России. 16 клубов были разбиты на 4 группы, по 4 команды. В "Финал четырёх" выходили только победители групп.

«Северянка» играла в квартете "В", игры которого прошли в Красноярске с 8 по 10 сентября. Череповчанки в первые два дня проиграли калининградскому «Локомотиву 2» и местному «Енисею» со счётом 1:3 и 0:3, и лишились шансов на прохождение в следующий раунд турнира.

В заключительный день подопечные Романа Самбургского встречалась с «Сахалином». Команда из Южно-Сахалинска, также как и череповчанки, проиграли две предыдущих игры, и этот матч можно было рассматривать как матч чести, чтобы не занять последнее место в группе. «Северянка» выиграла два первых сета, с одинаковым счётом 25:18. Третий остался за волейболистками из «Сахалина» 28:26. Четвертая партия стала самой упорной, команды в сумме произвели 60 розыгрышей мяча. Сет завершился со счётом 31:29 в пользу «Северянки», а вместе с ним и весь матч - 3:1.

«- Этап Кубка для нас является последним подготовительным периодом к чемпионату, который начнется уже на следующей неделе. Игровую практику получили все игроки, мы определились с тем, как, когда и кого использовать в разных игровых ситуациях, активно нарабатывали игровые связи и взаимодействие блок-защита. Огорчило число невынужденных ошибок в нападении, они и привели к поражениям в первых матчах. К счастью, число ошибок на подаче сокращалось от игры к игре, и агрессивность её росла. У нас есть ещё пять тренировочных дней для того, чтобы внести коррективы и добавить в качестве игры уже на первом туре чемпионата в Санкт-Петербурге», - подвел итоги выступления череповчанок в Кубке России главный тренер команды Роман Самбурский.

«Северянка» заняла третье место в группе и завершился свое выступление в Кубке страны. Чемпионат Высшей лиги "А" стартует 20 сентября. Череповчанки проведут первый тур в Санкт-Петербурге, где сыграют 4 матча, по два со столичной МВА и калининградским «Локомотивом 2».