Подростка, который попал в ДТП в Никольском районе, доставили с многочисленными травмами в Вологду на вертолете

На днях в Никольском округе в результате ДТП 16-летний подросток получил многочисленные травмы, представляющие угрозу для жизни. Первая помощь была оказана на месте бригадой скорой помощи. Затем доктора центральной районной больницы провели противошоковые мероприятия и подготовку к транспортировке пациента под контролем специалистов детской областной больницы, используя телемедицину.

В тот же день медицинская бригада санавиации вылетела в округ. Ребенок был эвакуирован. В детской областной больнице ему выполнили операцию, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Санавиация вылетает в отдаленные районы и эвакуирует пациентов в самых тяжелых случаях — на границе между жизнью и смертью. К примеру, когда речь идет об инфаркте или инсульте, тяжелых множественных травмах и других жизнеугрожающих состояниях.

Санитарная авиация обеспечивает транспортировку пострадавших в областные клинические больницы.

«Участвуя в нацпроекте «Здравоохранение», инициированном Президентом РФ Владимиром Путиным, санитарная авиация в Вологодской области развивается, пациентов эвакуируют из районов в областные клиники по воздуху. Это быстро, удобно, и сохраняется правило, когда медицинскую помощь необходимо оказать максимально оперативно, не затрачивая драгоценное время на дорогу. Полеты выполняют не только внутри области, но и за ее пределы, в федеральные центры, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Слаженная работа профессионалов санитарной авиации позволяет сохранить многие жизни. Реализация проекта позволила увеличить доступность экстренной специализированной медицинской помощи пациентам, в том числе жителям труднодоступных территорий области», - отметил первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.

В Вологодской области санитарная авиация выполнила 167 вылетов с начала 2023 года. Было эвакуировано 230 пациентов, в том числе 54 ребенка.