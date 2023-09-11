Подростка, который попал в ДТП в Никольском районе, доставили с многочисленными травмами в Вологду на вертолете

[ Общество ]

На днях в Никольском округе в результате ДТП 16-летний подросток  получил многочисленные травмы, представляющие угрозу для жизни. Первая помощь была оказана на месте бригадой скорой помощи. Затем доктора центральной районной больницы провели противошоковые мероприятия  и подготовку к транспортировке пациента под контролем специалистов  детской областной больницы, используя телемедицину.

В тот же день медицинская бригада санавиации вылетела в округ. Ребенок был эвакуирован. В детской областной больнице ему выполнили операцию, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

 Санавиация вылетает в отдаленные районы и эвакуирует пациентов в самых тяжелых случаях — на границе между жизнью и смертью. К примеру, когда речь идет об инфаркте или инсульте, тяжелых множественных травмах и других жизнеугрожающих состояниях.

 Санитарная авиация обеспечивает транспортировку пострадавших в  областные клинические больницы.

 «Участвуя в нацпроекте «Здравоохранение», инициированном Президентом РФ Владимиром Путиным, санитарная авиация в Вологодской области развивается,  пациентов эвакуируют из районов в областные клиники по воздуху. Это быстро, удобно, и сохраняется правило, когда медицинскую помощь необходимо оказать максимально оперативно, не затрачивая драгоценное время на дорогу. Полеты выполняют не только внутри области, но и за ее пределы, в федеральные центры, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Слаженная работа профессионалов санитарной авиации позволяет сохранить многие жизни. Реализация проекта позволила увеличить доступность экстренной специализированной медицинской помощи пациентам, в том числе жителям труднодоступных территорий области»,  - отметил первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.

 В Вологодской области санитарная авиация выполнила 167 вылетов с начала 2023 года. Было эвакуировано 230 пациентов, в том числе 54 ребенка.

Теги: санавиация ДТП подростки
 

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