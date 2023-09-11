В Вологодской картинной галерее представили литографии Матисса

В Вологодской областной картинной галерее стартовал новый творческий сезон. Крое выставки картин Ильи Репина, о которой NewsVo писал ранее, стартовал экспозиционный проект "Взгляд".

Он стал возможен благодаря сотрудничеству Вологодской областной картинной галереи и компании Артгид, предоставившей 118 литографий знаменитого французкого художника, основоположника фовизма Анри Эмиль Бенуа Матисса.

"Замечательный живописец, рисовальщик и гравер, иллюстратор и мастер оформления книги, монументалист-декоратор, театральный художник, скульптор, керамист, мастер гобелена и витража, создатель нового вида декоративного искусства — вырезок из бумаги, окрашенной гуашью, — таким был широчайший творческий диапазон Матисса", - сообщают в галерее.

Значительную часть экспозиции занимают портреты. Этот жанр занимал особое место в творчестве художника на протяжении всей его жизни. Человеческое лицо интересовало Матисса больше, чем натюрморты или пейзажи. Созвездие портретов, представленных на выставке, ярко отражает попытки Матисса найти новые способы отображения реального мира и человека.

Выставка продолжит работу до 29 октября 2023 года в главном задании БУК ВО "ВОКГ", по адресу ул. Мира, д.34.

6+