Череповчанка сдала в ломбард арендованный велосипед

[ Общество ]

В Череповце полицейские раскрыли кражу велосипеда из пункта проката.

Потерпевший – владелец проката – рассказал, что одна из клиенток взяла велосипед и оставила в залог своё водительское удостоверение. Женщина не вернула транспорт к назначенному времени и не отвечала на звонки. Сумма ущерба составила 8500 рублей.

Подозреваемую – ранее судимую 42-летнюю местную жительницу – задержали.

«Во время беседы с правоохранителями задержанная призналась в содеянном, пояснив, что весь день каталась на велосипеде, а с наступлением вечера поняла, что денег на оплату у нее нет. Тогда она решила сдать велосипед в ломбард за 3000 рублей. Вырученные деньги потратила на продукты питания и алкоголь», - сообщает городской отдел УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до двух лет лишения свободы.

Теги: велосипед прокат кража ломбард уголовное дело
 

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