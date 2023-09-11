Житель Череповца через суд расторг договор купли-продажи авто со скрученным пробегом

[ Общество ]

В Череповце суд рассмотрел иск общества по защите прав потребителей, действующего в интересах местного жителя, о расторжении договора купли-продажи автомобиля и взыскании с продавца неустойки и штрафных санкций.

«В январе 2023 года 25-летний череповчанин решил приобрести автомобиль, для чего обратился к индивидуальному предпринимателю, с которым заключил договор купли-продажи бывшего в употреблении транспортного средства CHEVROLET LANOS стоимостью 120 000 рублей», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В процессе эксплуатации авто, новый хозяин выявил ряд недостатков, о которых не был предупреждён: номер двигателя автомобиля не совпадал с номером, указанным в регистрационных документах, некоторые агрегаты автомобиля работали некорректно, а часть деталей требовала замены и ремонта, в том числе сварочных работ.

«Общая стоимость ремонтных работ составляет 150000 рублей. Кроме того, автомобиль был передан с пробегом, не соответствующим действительности», - также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Добровольно расторгнуть договор и вернуть деньги продавец отказался и мужчина обратился в общество по защите прав потребителей, которое подало иск в суд.

Суд частично удовлетворил иск и расторг договор купли-продажи, взыскал с продавца 120 тысяч рублей стоимости авто, неустойку - 236400 рублей, компенсацию морального вреда - 3000 рублей и штраф - 89850 рублей. Кроме того, с предпринимателя взыскали штраф в размере 89850 рублей в пользу общественной организации защиты прав потребителей и госпошлину – 7064 рубля – в доход местного бюджета.

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