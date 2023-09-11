В Грязовецком районе суд заключил под стражу 71-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сына

[ Общество ]

В Грязовецком районе суд избрал меру пресечения 71-летнему местному жителю, подозреваемому в убийстве сына.

По версии следствия, в ночь с 6 на 7 сентября пьяный пенсионер, находясь в доме в деревне Спасское, в ходе ссоры нанёс потерпевшему множественные удары ножом. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Уголовное дело по факту убийства было возбуждено 7 сентября.

«Суд принял во внимание, что мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления против личности. Находясь на свободе, он может скрыться от органов следствия и суда, либо воспрепятствовать производству по уголовному делу», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мера пресечения – заключение под стражу – избрана подозреваемому по 6 ноября 2023 года.

Теги: убийство пьянка родственники уголовное дело арест
фото пресс-службы судов Вологодской области
 

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