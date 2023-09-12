В Вологде должники за тепло и воду лишились своих авто

В Вологде судебные приставы изъяли авто у должников за тепло и воду в ходе рейда. Совместные рейдовые мероприятия были проведены с представителями АО «Вологдагортеплосеть» и МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

В результате рейда граждане-должники, имеющие значительные суммы задолженности, лишились своих транспортных средств на общую сумму более 1 млн рублей. Сообщают в ФССП по Вологодской области.

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По истечении установленного на обжалование законом срока, имущество должников будет передано на принудительную реализацию.

УФССП России по Вологодской области рекомендует оплачивать долги своевременно. Проверить себя на наличие задолженности можно с помощью Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств», который расположен

на официальном сайте Управления www.r35.fssp.gov.ru. Уточняют приставы.