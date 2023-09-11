"Тайные граждане" проверят, как отвечают чиновники на вопросы в социальных сетях

АНО "Диалог Регионы" запустила проект "Тайный гражданин". В рамках проекта пройдет проверка того, как региональные власти отвечают на обращения в социальных сетях. Сообщает Коммерсантъ.

Реализация проекта похожа на систему "тайного покупателя" в магазинах. Специально отобранные "социально активные граждане" будут писать обращения в различные официальные паблики, а эксперты проверят качество ответов чиновников. Тестовая проверка уже показала, что чиновники зачастую предоставляют недостаточную информацию, практически не грубят, но используют в своих ответах сарказм.

Тесту обратной связи подвергаются официальные страницы губернаторов, правительств регионов, федеральных и региональных органов власти, подведомственных им учреждений, муниципалитетов.

"Социально активные граждане" будут отправлять сообщения о проблемах на эти страницы и фиксировать, как обрабатывается их сообщение. Стоит уточнить, что проблемы будут реальные. После информация будет передана специальным экспертам, которые и будут оценивать качество предоставляемой обратной связи. По итогам проверки "Диалог Регионы" разработает внутренний рабочий рейтинг, доступ к которому получит каждый регион. Кроме того, все субъекты получат методические корректировки для дальнейшей работы в интернете.

Пилотный тест проекта уже состоялся с января по август этого года. В его рамках было проведено 5 тыс. проверок, на каждый регион пришлось в среднем по 60 сообщений.

Все они проверялись на ряд типичных «ошибок», которые приводят к потере баллов в оценке. Всего таких ошибок было выявлено 523: недостаток информации — 221 (42%), отсутствие ответа — 124 (23,7%), переадресация — 72 (13,8%), формальный ответ — 49 (9%), отсутствие приветствия — 30 (5,7%), удаление комментариев — 27 (5%). Случаев откровенной грубости чиновников проверяющие не зафиксировали.

При расчете финальной оценки также учитывается процент отработанных сообщений: для отличного результата необходимо ответить не менее чем на 90% обращений, результат в менее 70% грозит потерей баллов в рейтинге. Самый высокий процент качественных ответов обнаружился у регионов Северо-Западного федерального округа — 93%. В топ-3 регионов вошли Калининградская, Псковская и Брянская области.

"Официальные сообщества и личные страницы руководителей не должны быть просто статичной витриной с набором пресных пресс-релизов о проделанной работе, они должны быть полезной площадкой для человека,— говорит заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы" Вадим Никишин.— Конечной целью для нас является не сам факт выявления некорректных ответов, а возможность "подсветить" для органов власти проблемные зоны в коммуникациях. Руководители регионов на своем уровне смогут исправлять сбои, о которых без "Тайного гражданина" могли бы и не узнать, а также выявлять новые точки развития диалога с населением".

В Вологодской области по данным ЦУР в социальных сетях поступило 1300 обращений от граждан с начала сентября в адрес власти. . Топ вопросов традиционный: дороги, благоустройство и ЖКХ.