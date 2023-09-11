Вологжане могут увидеть работы Ильи Репина на выставке в картинной галерее

Выставка Ильи Репина открылась в Вологодской областной картинной галерее



На выставке представлено 37 произведений. Это известные работы мастера и полотна, редко появлявшиеся в экспозициях. Среди них «Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны» или один из вариантов легендарной картины «Александр Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года». Картины, рисунки и акварели художника привезли в Вологду из фондов Государственного Русского музея.

В графике Илья Репин представлен иллюстрациями литературных произведений Льва Толстого и Всеволода Гаршина, портретами и бытовыми зарисовками. Творчество Ильи Репина отражает легендарную эпоху становления национальной русской школы живописи.

«У вологжан появилась уникальная возможность увидеть шедевры из фондов Русского музея, не покидая пределы города. В залах нового здания областной картинной галереи впервые в таком количестве представлены работы классика. Для школьников и студентов – это также прекрасный повод воспользоваться Пушкинской картой и посетить выставку бесплатно», – говорит заместитель губернатора Лариса Каманина.

Выставка будет работать до 12 ноября.

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