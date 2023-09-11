Вологжане могут увидеть работы Ильи Репина на выставке в картинной галерее

[ Культура ]

Выставка Ильи Репина открылась в Вологодской областной картинной галерее

На выставке представлено 37 произведений. Это известные работы мастера и полотна, редко появлявшиеся в экспозициях. Среди них «Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны» или один из вариантов легендарной картины «Александр Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года». Картины, рисунки и акварели художника привезли в Вологду из фондов Государственного Русского музея.

В графике Илья Репин представлен иллюстрациями литературных произведений Льва Толстого и Всеволода Гаршина, портретами и бытовыми зарисовками. Творчество Ильи Репина отражает легендарную эпоху становления национальной русской школы живописи.

«У вологжан появилась уникальная возможность увидеть шедевры из фондов Русского музея, не покидая пределы города. В залах нового здания областной картинной галереи впервые в таком количестве представлены работы классика. Для школьников и студентов – это также прекрасный повод воспользоваться Пушкинской картой и посетить выставку бесплатно», – говорит заместитель губернатора Лариса Каманина.

Выставка будет работать до 12 ноября.

6+

Теги: выставка картины
 

Последние новости

В ходе СВО погиб житель Череповца
"Тайные граждане" проверят, как отвечают чиновники на вопросы в социальных сетях
Вологжанка Евгения Сметания завоевала две бронзовых медали на Первенстве России по фехтованию
Вологжане могут увидеть работы Ильи Репина на выставке в картинной галерее
Вологжане уже испортили благоустройство на площади с фонтаном у ЦУМа
В Вологодской области частный вертолет Robinsson упал в озеро Воже
Вологжане завоевали 3 медали на III этапе Кубка России по ездовому спорту
Коллектив по танцам на колясках «Ступени» завоевал серебряные медали на III Международных творческих инклюзивных играх
Житель Вологодской области заявил на AliExpress за товары с украинской символикой
"Кросс нации" пройдет в Вологде 16 сентября