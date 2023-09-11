Вологжане завоевали 3 медали на III этапе Кубка России по ездовому спорту (бесснежные дисциплины)

Соревнования прошли в п/б Лесная Петропавловске-Камчатский в минувшие выходные. Вологодская команда завоевали две "золотых" и одну "бронзовую" медаль. Павел Отбеткин занял первое место в дисциплине "скутер, 1 собака". Алексей Перевозчиков одержал победу в дисциплине "скутер, 2 собаки" и занял третье место на скутере с 1 собакой.

Заключительный этап Кубка России по ездовому спорту состоится 6-9 октября в Хабаровске. А главный старт летнего сезона, Чемпионат и Первенство России в бесснежных дисциплинах, пройдёт на Вологодчине в ЦЛСиО "Карпово" Череповецкого района 12-16 октября.