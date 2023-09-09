Коллектив по танцам на колясках «Ступени» завоевал серебряные медали на III Международных творческих инклюзивных играх, которые проходят в Липецке с 5 по 10 сентября.
В форуме в этом году, по оценкам организаторов, приняло участие более 3000 человек из 79 российских регионов и 19 стран, в очном и заочном формате. Победителей выявляли в 31 номинации, 8 видах искусств, Музыкальном, Изобразительном, Аудиовизуальном, Театральном, Хореографическом, Цифровом. Художественное слово и Жестовая песня.
Танцевальный коллектив «Ступени» представил на суд жюри два номера - «Начо» и «Тишина». По результатам очных выступлений череповчане заняли второе место, пропустив вперёд только Народный ансамбль танца на колясках «Гротеск» из Перми. На третьем месте представители Узбекистана.
Коллектив по танцам на колясках «Ступени» завоевал серебряные медали на III Международных творческих инклюзивных играх
Коллектив по танцам на колясках «Ступени» завоевал серебряные медали на III Международных творческих инклюзивных играх, которые проходят в Липецке с 5 по 10 сентября.