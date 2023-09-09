Коллектив по танцам на колясках «Ступени» завоевал серебряные медали на III Международных творческих инклюзивных играх

[ Спорт ]

Коллектив по танцам на колясках «Ступени» завоевал серебряные медали на III Международных творческих инклюзивных играх, которые проходят в Липецке с 5 по 10 сентября.

В форуме в этом году, по оценкам организаторов, приняло участие более 3000 человек из 79 российских регионов и 19 стран, в очном и заочном формате. Победителей выявляли в 31 номинации, 8 видах искусств, Музыкальном, Изобразительном, Аудиовизуальном, Театральном, Хореографическом, Цифровом. Художественное слово и Жестовая песня.

Танцевальный коллектив «Ступени» представил на суд жюри два номера - «Начо» и «Тишина». По результатам очных выступлений череповчане заняли второе место, пропустив вперёд только Народный ансамбль танца на колясках «Гротеск» из Перми. На третьем месте представители Узбекистана.

Теги: танцы на колясках
 

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Коллектив по танцам на колясках «Ступени» завоевал серебряные медали на III Международных творческих инклюзивных играх
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