Житель Вологодской области заявил на AliExpress за товары с украинской символикой

Житель Вологодской области заявил на AliExpress, потому он “подсовывает” ему товары с украинской символикой. Сообщает медиа "Осторожно новости".

По информации издания 34-летний Алексей из Сокола считает себя “ретро-геймером”, состоит в игровых сообществах, а также имеет свой магазин на AliExpress, где продает старые консольные игры, приставки и аксессуары к ним.

На китайском сайте он заказывает часть продукции, которую позже продает.

По мнению Алексея, с начала СВО в Украине вместе с заказанными товарами площадка рекомендует ему “идеологические продукты” с украинской и нацистской символикой. Алексея это возмущает, поэтому он обратился в полицию, чтобы “незамедлительно принять всевозможные меры”. Полиции пришлось начать проверку площадки.

В августе Украина внесла AliExpress в перечень “международных спонсоров войны” из-за того, что компания продолжает работать в Россией.