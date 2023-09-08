"Кросс нации" пройдет в Вологде 16 сентября

[ Общество ]

"Кросс нации" пройдёт в Вологде 16 сентября. Идет регистрация участников. 

Для кросса подготовлены дистанции 2, 4, 6, 8, 12 км в зависимости от пола, возраста и уровня подготовки. Забег стартует 16 сентября в 9:00 с площади Возрождения.

Маршрут будет пролегать по центральным улицам: Марии Ульяновой, Советскому проспекту, Лермонтова, Галкинской, Зосимовской и Пречистенской набережной.

Сами забеги продлятся с 9:00 до 12:00. Все желающие принять участие в забеге могут зарегистрироваться на специальном сайте.

Регистрация продлится до 14:00 14 сентября. Также можно будет зарегистрироваться перед стартом на площади Революции.

Теги: кросс кросс нации
 

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