"Кросс нации" пройдет в Вологде 16 сентября

"Кросс нации" пройдёт в Вологде 16 сентября. Идет регистрация участников.

Для кросса подготовлены дистанции 2, 4, 6, 8, 12 км в зависимости от пола, возраста и уровня подготовки. Забег стартует 16 сентября в 9:00 с площади Возрождения.

Маршрут будет пролегать по центральным улицам: Марии Ульяновой, Советскому проспекту, Лермонтова, Галкинской, Зосимовской и Пречистенской набережной.

Сами забеги продлятся с 9:00 до 12:00. Все желающие принять участие в забеге могут зарегистрироваться на специальном сайте.

Регистрация продлится до 14:00 14 сентября. Также можно будет зарегистрироваться перед стартом на площади Революции.