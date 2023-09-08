В новостройке на Пугачева появился умный шлагбаум

Теперь заехать во двор смогут только жители дома и машины экстренных служб

«Ростелеком» установил умный шлагбаум в вологодской новостройке «На Пугачева». Въезд на его территорию для будущих жителей дома, их гостей и автомобилей экстренных служб будет беспрепятственным, а для посторонних — невозможным. Система распознавания номеров транспортных средств автоматически поднимает шлагбаум для допустимых автомобилей.

Это решение было разработано компанией «Ростелеком» в ответ на новые требования законодательства, связанные с обеспечением беспрепятственного въезда пожарной техники на придомовые территории. Установка обычных шлагбаумов стала невозможной, а уже существующие заграждения старого формата вологжанам приходится либо ликвидировать, либо оставлять открытыми на постоянной основе. Традиционные устройства, которые еще функционируют, в любой момент могут получить предписание о демонтаже от контролирующих органов. Умный шлагбаум соответствует нормам закона и обеспечивает беспрепятственный въезд специальных автомобилей на территорию дома.

- Интеллектуальная система, разработанная “Ростелекомом”, распознает спецтранспорт по их внешним признакам и автоматически открывает шлагбаум, к примеру, для пожарных машин или скорой помощи. Благодаря этому медики и огнеборцы смогут быстро и без препятствий попасть на территорию дома, что особенно важно в экстренных ситуациях, когда каждая секунда имеет значение, - рассказал директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

Для подстраховки системы работает круглосуточная диспетчерская служба, имеющая доступ к камерам. Это актуально во время непогоды, так как грязь на машине может создавать трудности при распознавании спецтранспорта. В этом случае с оператором можно связаться с помощью бесплатного круглосуточного номера телефона. Дозвон займет несколько секунд.

- С помощью мобильного приложения «Ростелеком ключ» можно добавлять номера автомобилей, которым разрешен въезд на территорию. Кроме того, там есть функция открытия и закрытия шлагбаума. Если, например, приехали гости или необходимо впустить на территорию курьерскую службу, достаточно открыть умное устройство в смартфоне, а после снова его закрыть. Возможность управления доступом через мобильное приложение делает процесс удобным и гибким. Жильцы могут контролировать въезд на территорию дома в реальном времени, без необходимости физически присутствовать на месте, - пояснил Евгений Забродин.

Как сообщил представитель застройщика (ООО Специализированный застройщик «Железобетон-12»), в доме «На Пугачева» 239 квартир, и заселение уже началось:

- Мы рассказываем жителям об управлении доступом на территорию дома, как только они получают ключи. Подготовлены специальные информационные буклеты. Сам уже установил приложение «Ростелеком ключ», все работает, шлагбаум открывается.

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