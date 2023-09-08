В Вологде прошли первые показы фильмов в рамках форума "Детский КиноМай"

В Вологде стартовал кинофорум. Благотворительный фонд помощи детям «Детский КиноМай» совместно с партнерами, в том числе с Segezha Group, организует бесплатные показы детских фильмов, проводит творческие встречи и мастер-классы с популярными актерами, писателями и музыкантами.

Торжественное открытие мероприятия состоялось в вологодском «Русском Доме». В нем приняли участие актеры театра и кино Нодар Джанелидзе, Егор Кутенков, Валерий Иваков, детская писательница Анна Игнатова, юные музыканты-стипендиаты Фонда поддержки искусств «Арт Линия».

К открытию приурочили награждение победителей и лауреатов детского фотоконкурса «Город моими глазами», конкурса рисунков «Мои любимые герои фильмов и мультфильмов». Эти конкурсы для школьников организовал Фонд в период летних каникул. Среди лауреатов – дети сотрудников Segezha Group.

В программу кинопоказов вошли фильмы для детской, юношеской и семейной аудитории, снятые в последние годы российскими режиссерами: «Ничей» (Евгений Татаров), «Артек. Большое путешествие» (Карен Захаров, Армен Ананикян), «Осторожно, дети!» (Анна Сичинская), «Душа пирата» (Айсыуак Юмагулов), «Начать сначала» (Ирина Гобозашвили), «Маруся, фореva» (Александр Галибин), «Золотая бронза» (Игорь Копылов), «Африка» (Дарья Биневская, Надежда Славецкая) и другие. Всего в рамках кинофорума зрителям покажут 26 фильмов.

Наряду с кинопоказами команда звездных волонтеров КиноМая организует для вологжан творческие встречи и мастер-классы на темы актерского и музыкального мастерства, а также секретов написания собственной книги.

- Первый кинофорум в Вологде – это важное событие для нашего Фонда и для всех детей, которые любят кино и творчество. Это возможность не только познакомиться с новыми российскими фильмами для детской и юношеской аудитории, но и зарядиться позитивными эмоциями, получить порцию вдохновения и мотивации на творчество. Мы верим, что каждый ребенок, посетивший мероприятия кинофорума, найдет свою историю, которая не оставит его равнодушным, - поделилась Лидия Евтушенкова, президент Благотворительного фонда «Детский КиноМай».

8-10 сентября пройдут кинопоказы и мероприятия для детей в ДК «Солдек» в городе Сокол. В преддверии встречи с творческим коллективом кинофорума 9 сентября волонтёры Segezha Group проведут для юных сокольчан мастер-класс по росписи деревянных кубиков. В этот же день состоится показ кинокартины «Голова-Жестянка». Это подростковая мелодрама режиссера-дебютанта Ивана Капитонова о первой влюблённости и подростковых обидах. В основе фильма лежит одноимённый роман Серафимы Орловой. Фильм был создан компаниями QS FILMS и «Киномир» при поддержке Минкультуры России и Segezha Group. Кинокартина участвовала в Международном Московском кинофестивале.

Благотворительный кинофорум в Вологде организован при поддержке Правительства Вологодской области и администрации г. Вологда, при активном содействии постоянных социальных партнеров фонда: БФ «Система», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», Segezha Group, ЗАО «Степ Пазл», ООО «Вологодский текстильный комбинат» и Группы «Эталон».

Подробное расписание мероприятий форума «Детский киномай в Вологде» и другие подробности можно узнать на сайте или в ВК.