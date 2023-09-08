Вологодский караоке-бар «Мулен Руж» оштрафовали на 1,5 млн рублей.

Вологодский «Мулен Руж» оштрафовали на 1,5 млн рублей за продажу алкоголя без лицензии.

В ноябре 2022 года УМВД по городу Вологде проведена проверка, в ходе которой установлен факт продажи в караоке-баре, принадлежащем ООО «Голос», алкогольной продукции без необходимой лицензии. Срок действия ранее полученной лицензии истек в феврале 2022 года. Материалы проверки были переданы в арбитражный суд.

Суд установил наличие состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ, и назначил обществу наказание в виде штрафа в сумме 1 500 000 рублей.

При назначении штрафа суд учел, что минимальный размер штрафа для юридического лица за допущенное нарушение 3 000 000 рублей, но так как ООО «Голос» является микропредприятием, суд применил положения части 2 статьи 4.1.2 КоАП РФ и снизил штраф до половины минимально установленного. Оснований для замены штрафа на предупреждение суд не установил.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда без изменения.

