В двух районах Вологодской области обнаружено растение-паразит, которое "съедает" все на своем пути

В Вологодской области в двух районах объявлен карантин из-за сорного растения повилики. Повилика обнаружена в Усть-Кубинском и Устюженском районах.

Около деревни Сидоровка Усть-Кубинского округа на общей площади 16,38 га установлена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим. Фитосанитарная зона распространяется на сам очаг площадью 4,5 га, а также на буферную зону на площади 11,88 га.

В Устюженском районе повилика обнаружена на достопримечательности «Городище Устюжна X-XII веков». Наличие повилики подтвердили в Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«В связи с этим в пределах земельного участка в городе Устюжна вблизи достопримечательности «Городище Устюжна X -XII веков» установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 4,68 га», - сообщили с Россельхознадзоре.

В карантинной зоне запрещено выращивание и разведение семенного посадочного материала в течение трех лет до полной ликвидации объекта.

Повилика - это растение-паразит, которое не имеет корней и листьев, все необходимое она берет из растения-хозяина, к которому присасывается, уничтожая таким образом все на своем пути.

Повилика обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» и питается его соками.

Повилика — сорняк, отнесённый к карантинным объектам. Снижает урожай растений и качество продукции. Скошенные на сено травы, заражённые повиликой, плесневеют, при скармливании животным вызывают заболевания. Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений.

С повиликой борются строгим карантином растений, ведением системы севооборотов, применением средств защиты растений, тщательной очисткой посевного материала.

Растения, поражённые повиликой, как правило, уничтожаются.