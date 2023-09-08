В двух районах Вологодской области обнаружено растение-паразит, которое "съедает" все на своем пути

В Вологодской области в двух районах объявлен карантин из-за сорного растения повилики. Повилика обнаружена в Усть-Кубинском и Устюженском районах.
Около деревни Сидоровка Усть-Кубинского округа на общей площади 16,38 га установлена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим. Фитосанитарная зона распространяется на сам очаг площадью 4,5 га, а также на буферную зону на площади 11,88 га.
В Устюженском районе повилика обнаружена на достопримечательности «Городище Устюжна X-XII веков». Наличие повилики подтвердили в Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
«В связи с этим в пределах земельного участка в городе Устюжна вблизи достопримечательности «Городище Устюжна X -XII веков» установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 4,68 га», - сообщили с Россельхознадзоре.
В карантинной зоне запрещено выращивание и разведение семенного посадочного материала в течение трех лет до полной ликвидации объекта.
Повилика - это растение-паразит, которое не имеет корней и листьев, все необходимое она берет из растения-хозяина, к которому присасывается, уничтожая таким образом все на своем пути.
Повилика обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» и питается его соками.
Повилика — сорняк, отнесённый к карантинным объектам. Снижает урожай растений и качество продукции. Скошенные на сено травы, заражённые повиликой, плесневеют, при скармливании животным вызывают заболевания. Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений.
С повиликой борются строгим карантином растений, ведением системы севооборотов, применением средств защиты растений, тщательной очисткой посевного материала.
Растения, поражённые повиликой, как правило, уничтожаются.