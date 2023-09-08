Подозреваемому в грабеже жителю Вологды грозит до семи лет лишения свободы

[ Общество ]

В Вологде полицейские задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в грабеже.

18-летний потерпевший рассказал, что вечером во время прогулки рядом со стадионом на улице Можайского к нему подошёл неизвестный, который под угрозой применения насилия потребовал отдать ему деньги. Испугавшись, молодой человек отдал мужчине полторы тысячи рублей и убежал.

«Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев молодого человека, решил забрать у него деньги, чтобы потратить на личные нужды», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Теги: грабеж подозреваемый задержание
 

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