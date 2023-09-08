Вологжанина будут судить за убийство и разбой 18-летней давности

В Череповце 49-летнего жителя Вологды будут судить за убийство и разбой. Преступления были совершены в 2005 году.

«По версии следствия, в мае 2005 года обвиняемый, являясь пассажиром такси и находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на водителя такси в целях хищения у него денежных средств и иного имущества. Вооружившись имевшимся при нем ножом, он нанес водителю такси удар в область груди. От полученного удара потерпевший впоследствии скончался», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Раскрыть преступление в 2005 году не удалось, и расследование было приостановлено, но в 2023 году следствием были получены доказательства причастности обвиняемого к совершению указанных преступлений. Мужчину задержали и суд заключил его под стражу.

Дело готовится к передаче в суд.