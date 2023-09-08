Электрогрелка стала причиной пожара в Вологде

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В Вологде 68-летний мужчина пострадал при пожаре в собственной квартире дома на Козлёнской, 140.

Сообщение о возгорании поступило 7 сентября в 22:30. Соседи заметили дым из квартиры пострадавшего и вызвали пожарных. В одной из комнат квартиры загорелся диван. Пенсионера вывели на улицу в спасательном устройстве и передали прибывшим на место медикам. Мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом.

«Ещё 12 человек также были эвакуированы в спас. устройствах», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Площадь возгорания составила два квадратных метра. Причиной происшествия стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрогрелки.

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