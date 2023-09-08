Семья из Усть-Кубинского района вырастила 16-килограммовый арбуз

Семья Мастило из Усть-Кубинского района вырастила 16-килограммовый арбуз, сообщает vologda-poisk.ru.

Михаил и Галина вырастили плод, который весит в два раза больше обычного арбуза, купив в магазине обычные семена. Они не использовали каких-то специальных тактик или смесей, а просто посадили арбузы в теплице размером 2х3 метра. На упаковке семян было написано, что они будут весить около пяти килограммов, но выросшие плоды оказались тяжелее.

«Возможно, на габариты арбуза повлиял серьезный подход Михаила. У него уже был опыт выращивания арбузов, но, к сожалению, не такой приятный. Тогда семена дали только один плод, который садовод оставил без присмотра. Когда Михаил вернулся за ним в теплицу, оказалось, что его украли. С тех пор он стал запирать двери и даже лично охранять свой урожай», - говорится в сообщении vologda-poisk.

Издание полагает, что теперь семье Мастило стоит задуматься об участии во всероссийском конкурсе по выращиванию арбузов.