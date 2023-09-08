В Белозерском районе мужчину осудили за мошенничество с коровой

В Белозерском районе суд вынес приговор 28-летнему жителю Владимирской области, признанному виновным в мошенничестве в отношении местной жительницы.

Установлено, что летом 2020 года подсудимый нашёл в интернете объявление потерпевшей о продаже коровы по кличке Милка за 53 тысячи рублей. У него возник преступный умысел похитить животное и он созвонился с потерпевшей, чтобы договориться об осмотре объекта покупки.

При личной встрече обвиняемый убедил женщину продать Милку в рассрочку и для придания видимости платёжеспособности написал расписку, согласно которой обязался выплатить хозяйке деньги за корову в течение двух месяцев.

«Однако, забрав корову, он ее перепродал, а денежные средства женщине так и не отдал», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Белозерский районный суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Кроме того, суд взыскал с него 53 тысячи рублей в пользу потерпевшей.